La Soluzione ♚ Che strana pasta: si mette in bocca ma non si mangia. La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DENTIFRICIO

Curiosità su Che strana pasta: si mette in bocca ma non si mangia.: Assieme allo spazzolino viene utilizzato comunemente per promuovere l'igiene orale. Le funzioni principali di questo prodotto riguardano: la rimozione dei residui di cibo dai denti, il supporto per l'eliminazione e/o il mascheramento di alitosi, la prevenzione di malattie gengivali (gengivite) e dentali quando costituito anche da ingredienti attivi quali fluoro o xilitolo. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia, alla manutenzione dell'estetica e alla salute dei denti.

