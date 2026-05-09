Fa spalancare la bocca a tutti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa spalancare la bocca a tutti' è 'Dentista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DENTISTA
Perché la soluzione è Dentista? Quando un dentista lavora sulla bocca di un paziente, spesso provoca reazioni di sorpresa o timore, a volte facendo spalancare la bocca a tutti. La sua voce, calma e rassicurante, cerca di mettere a proprio agio chi si sottopone a un trattamento. La comunicazione verbale è fondamentale per spiegare le procedure e ridurre l’ansia, anche se, in alcuni momenti, il rumore degli strumenti può sorprendere e far aprire la bocca in modo spontaneo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa spalancare la bocca a tutti". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Fa spalancare la bocca a tutti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dentista
Se la definizione "Fa spalancare la bocca a tutti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa spalancare la bocca a tutti" conferma che la soluzione 'Dentista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Dentista
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa spalancare la bocca a tutti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dentista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cura carie e ascessiUn professionista che adopera il trapano e la pinzaUno specialista in odontoiatriaFa sentire tutti cantantiFa tenere la bocca chiusaSono sulla bocca di tuttiLo si fa dicendo In bocca al lupoMedico che fa stare i pazienti a bocca aperta
A C L O A C