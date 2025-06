Si mette in bocca ai neonati nei cruciverba: la soluzione è Biberon

Home / Soluzioni Cruciverba / Si mette in bocca ai neonati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si mette in bocca ai neonati' è 'Biberon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIBERON

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Biberon, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Biberon? Il biberon è un contenitore di plastica o vetro usato per dare da bere ai neonati, spesso con una tettarella che imita il capezzolo. È uno strumento fondamentale per alimentare i piccoli quando il latte materno non basta o non è disponibile, permettendo ai genitori di nutrire i loro figli in modo pratico e igienico. Un alleato indispensabile nella crescita del neonato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dà ai neonatiSi mette vicino ai fumatoriLa si mette ai votiMette le dita in bocca ai clientiUna protesi che si mette in bocca per masticare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Si mette in bocca ai neonati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

E K A I B A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IKEBANA" IKEBANA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.