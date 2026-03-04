Non c è se il telefono non prende

SOLUZIONE: CAMPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non c è se il telefono non prende" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non c è se il telefono non prende". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Campo? Quando il segnale del telefono si interrompe, si parla di una zona priva di copertura. Questi spazi, spesso chiamati in modo informale, rappresentano aree dove le onde radio non raggiungono il dispositivo, rendendo impossibile effettuare chiamate o inviare messaggi. La mancanza di connessione può verificarsi in luoghi isolati o all’interno di edifici con pareti spesse. La presenza di un campo di copertura stabile è fondamentale per garantire comunicazioni senza interruzioni.

La soluzione associata alla definizione "Non c è se il telefono non prende" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non c è se il telefono non prende" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Campo:

C Como A Ancona M Milano P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non c è se il telefono non prende" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

