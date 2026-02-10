Un appezzamento agricolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un appezzamento agricolo' è 'Campo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMPO

Perché la soluzione è Campo? Un'area di terra dedicata alla coltivazione di piante o all’allevamento di animali. Spesso situata in campagna, rappresenta un ambiente naturale e produttivo. È il luogo dove si svolgono attività agricole fondamentali per l’alimentazione e l’economia rurale. Questi spazi sono caratterizzati da campi coltivati che contribuiscono alla sostenibilità alimentare. La loro cura e gestione sono essenziali per mantenere l’equilibrio tra uomo e natura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un appezzamento agricolo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un appezzamento agricolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Un appezzamento agricolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un appezzamento agricolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Campo:

C Como A Ancona M Milano P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un appezzamento agricolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

