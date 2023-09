Il Gianni autore delle Favole al telefono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Gianni autore delle Favole al telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RODARI

Significato/Curiosita : Il gianni autore delle favole al telefono

favole al telefono è un libro dello scrittore italiano gianni rodari, pubblicato per la prima volta dalle edizioni einaudi nel 1962. le favole raccolte... Suggerimenti del progetto di riferimento. giovanni francesco rodari, detto gianni (pronuncia rodàri, /ro'dari/; omegna, 23 ottobre 1920 – roma, 14 aprile 1980)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Gianni autore delle Favole al telefono : gianni; autore; delle; favole; telefono; Il gianni che canta Il barattolo; A quello pucciniano appartiene gianni Schicchi; Il gianni che cantava Bandiera gialla; Il gianni no meglio noto come Gian Burrasca; gianni no ha perso gli anni; L impronta tipica dell autore ; Il Follett autore del romanzo thriller Alta finanza; Il Peter autore di Serpico; Antonio l autore di M Il figlio del secolo; Il John autore di gialli a sfondo legale; È propria delle bevande gasate; Un classico inizio da quaderno delle confidenze; Una delle grandezze fondamentali in fisica; Una delle quattro stagioni; Piccola pianta delle Labiate; Le favole con gli dèi; Scrisse favole immortali; favole senza fole; La insegnano le favole ; Scrisse favole in latino; Compaiono sul telefono come promemoria; Può essere civico di telefono o da circo; Il telefono oggetto surrealista di Salvador Dalí; Il telefono più mobile; Se è di telefono non si conta;

Cerca altre Definizioni