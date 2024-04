La Soluzione ♚ La fotocopia via telefono La definizione e la soluzione di 3 lettere: La fotocopia via telefono. FAX Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La fotocopia via telefono: Memoriale moro (inizialmente in una versione ridotta, presente solo in fotocopia) sia alcune lettere, inizialmente non diffuse. gli stessi brigatisti hanno... Il fax (o telefax, da facsimile) è un servizio telefonico consistente nella trasmissione (invio e ricezione) di immagini fisse (tipicamente copie di documenti). Il fax, per estensione, è anche l'immagine fissa (spesso un testo) inviata e ricevuta. Sempre per estensione il fax è anche l'apparecchio telefonico che invia e riceve l'immagine fissa. Altre Definizioni con fax; fotocopia; telefono; La matrice della fotocopia; Una fotocopia biologica; Messaggi via telefono; L alieno di telefono casa; Collega il PC al telefono;

La risposta a La fotocopia via telefono

FAX

F

A

X

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'La fotocopia via telefono' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.