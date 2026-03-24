Una microspia per il telefono

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una microspia per il telefono' è 'Cimice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIMICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una microspia per il telefono" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una microspia per il telefono". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cimice? Una cimice è un dispositivo molto piccolo e discreto utilizzato per ascoltare conversazioni telefoniche senza che le persone coinvolte se ne accorgano. Questa microspia si inserisce facilmente all’interno di telefoni o apparecchiature elettroniche, permettendo di captare suoni ambientali o comunicazioni a distanza. La sua presenza è quasi invisibile e rappresenta uno strumento di sorveglianza molto efficace. La cimice viene impiegata in ambiti di sicurezza, investigazioni o spionaggio, mantenendo la sua funzione nascosta e inalterata.

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Una microspia per il telefono nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cimice

Se la definizione "Una microspia per il telefono" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una microspia per il telefono" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cimice:

C Como I Imola M Milano I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una microspia per il telefono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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