La prende il promotore
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La prende il promotore' è 'Iniziativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INIZIATIVA
Perché la soluzione è Iniziativa? L'iniziativa è l'atto di avviare un'azione o un progetto, spesso promosso da una persona o un gruppo che decide di intervenire per realizzare qualcosa di nuovo o migliorare una situazione esistente. La sua origine si collega strettamente a chi la prende, cioè il promotore, che si fa carico di avviare il processo. Questa spinta rappresenta il motore del cambiamento, spingendo avanti idee e progetti grazie alla volontà di chi decide di agire.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La prende il promotore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La prende il promotore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Iniziativa
La definizione "La prende il promotore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La prende il promotore" conferma che la soluzione 'Iniziativa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Iniziativa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La prende il promotore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iniziativa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L assume l intraprendenteNon manca all intraprendenteLa prende chi intraprendeSi prende chiudendo gli occhiLa imbarca chi prende l aereoSi prende chiudendo un occhioL inquadratura che prende dalle ginocchia in suIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio
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