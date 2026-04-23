La prende il promotore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La prende il promotore' è 'Iniziativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INIZIATIVA

Perché la soluzione è Iniziativa? L'iniziativa è l'atto di avviare un'azione o un progetto, spesso promosso da una persona o un gruppo che decide di intervenire per realizzare qualcosa di nuovo o migliorare una situazione esistente. La sua origine si collega strettamente a chi la prende, cioè il promotore, che si fa carico di avviare il processo. Questa spinta rappresenta il motore del cambiamento, spingendo avanti idee e progetti grazie alla volontà di chi decide di agire.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La prende il promotore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La prende il promotore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Iniziativa

La definizione "La prende il promotore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La prende il promotore" conferma che la soluzione 'Iniziativa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Iniziativa

I Imola N Napoli I Imola Z Zara I Imola A Ancona T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La prende il promotore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iniziativa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L assume l intraprendenteNon manca all intraprendenteLa prende chi intraprendeSi prende chiudendo gli occhiLa imbarca chi prende l aereoSi prende chiudendo un occhioL inquadratura che prende dalle ginocchia in suIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio