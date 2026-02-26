Lo spazio scoperto nell interno di un edificio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo spazio scoperto nell interno di un edificio' è 'Cortile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo spazio scoperto nell interno di un edificio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo spazio scoperto nell interno di un edificio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cortile? Il cortile rappresenta un'area all'interno di un edificio, spesso lasciata all'aperto, che permette di creare un collegamento tra le varie stanze o ambienti. È uno spazio che può essere decorato con piante, panchine o fontane, offrendo un'oasi di tranquillità e serenità nel cuore dell'edificio. Questa zona aperta favorisce anche la ventilazione naturale e la luce, migliorando il comfort degli occupanti. Il cortile è quindi un elemento fondamentale per rendere più vivibile e armonioso un ambiente chiuso.

Per risolvere la definizione "Lo spazio scoperto nell interno di un edificio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo spazio scoperto nell interno di un edificio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cortile:

C Como O Otranto R Roma T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo spazio scoperto nell interno di un edificio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

