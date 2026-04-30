I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio' è 'Biosatelliti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIOSATELLITI

Perché la soluzione è Biosatelliti? I biosatelliti sono dispositivi tecnologici che permettono di osservare e analizzare la vita di piante e animali in condizioni di microgravità. Questi strumenti sono fondamentali per comprendere come gli organismi viventi si comportano nello spazio, offrendo dati utili per future missioni umane e studi biologici. La loro progettazione permette di monitorare in tempo reale le reazioni biologiche a un ambiente diverso da quello terrestre. Attraverso i biosatelliti, si approfondiscono le conoscenze sulla vita nello spazio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Biosatelliti

La definizione "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio" conferma che la soluzione 'Biosatelliti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Biosatelliti

B Bologna I Imola O Otranto S Savona A Ancona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biosatelliti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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