I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio' è 'Biosatelliti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BIOSATELLITI
Perché la soluzione è Biosatelliti? I biosatelliti sono dispositivi tecnologici che permettono di osservare e analizzare la vita di piante e animali in condizioni di microgravità. Questi strumenti sono fondamentali per comprendere come gli organismi viventi si comportano nello spazio, offrendo dati utili per future missioni umane e studi biologici. La loro progettazione permette di monitorare in tempo reale le reazioni biologiche a un ambiente diverso da quello terrestre. Attraverso i biosatelliti, si approfondiscono le conoscenze sulla vita nello spazio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Biosatelliti
La definizione "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio" conferma che la soluzione 'Biosatelliti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Biosatelliti
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I veicoli progettati per studiare la vita di piante e animali nello spazio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biosatelliti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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