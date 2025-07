Uno spazio nell ultimo piano di un edificio nei cruciverba: la soluzione è Sottotetto

SOTTOTETTO

Curiosità e Significato di Sottotetto

Hai risolto il cruciverba con Sottotetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Sottotetto.

Perché la soluzione è Sottotetto? Il sottotetto è lo spazio situato sotto il tetto di un edificio, spesso non abitabile, ma ideale per riporre oggetti o creare ambienti aggiuntivi. È quella zona che si trova tra il soffitto e la copertura superiore, e può essere trasformata in un’accogliente mansarda o semplicemente utilizzata come deposito. Un modo intelligente per sfruttare al meglio gli spazi disponibili in casa.

Come si scrive la soluzione Sottotetto

Hai trovato la definizione "Uno spazio nell ultimo piano di un edificio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

T Torino

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

