Spazio vuoto fra due pareti
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Spazio vuoto fra due pareti' è 'Intercapedine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INTERCAPEDINE
Perché la soluzione è Intercapedine? L’intercapedine è uno spazio vuoto che si trova tra due pareti, spesso utilizzato per isolare acusticamente o termicamente un ambiente. Questa cavità permette di ridurre il trasferimento di calore o di suoni tra le superfici adiacenti. La sua presenza è fondamentale in edilizia per migliorare l’efficienza energetica e il comfort acustico di un edificio. La corretta progettazione di questa intercapedine influisce sulla qualità complessiva dell’ambiente interno.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spazio vuoto fra due pareti". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Spazio vuoto fra due pareti nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Intercapedine
Se la definizione "Spazio vuoto fra due pareti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spazio vuoto fra due pareti" conferma che la soluzione 'Intercapedine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Intercapedine
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spazio vuoto fra due pareti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intercapedine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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