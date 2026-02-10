Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato' è 'La Finestra Sul Cortile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LA FINESTRA SUL CORTILE

Perché la soluzione è La Finestra Sul Cortile? Il film diretto da Hitchcock con James Stewart immobilizzato da un gesso, che osserva i vicini dalla finestra, si intitola La finestra sul cortile.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Per risolvere la definizione "Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione La Finestra Sul Cortile:

L Livorno A Ancona F Firenze I Imola N Napoli E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona S Savona U Udine L Livorno C Como O Otranto R Roma T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il film di Hitchcock in cui James Stewart recita ingessato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

