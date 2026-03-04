Un virus scoperto in Congo

SOLUZIONE: EBOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un virus scoperto in Congo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un virus scoperto in Congo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ebola? Ebola è un agente infettivo che ha causato gravi epidemie in alcune regioni dell'Africa centrale, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un virus altamente contagioso che può provocare febbre alta, emorragie interne e insufficienza multiorgano, portando spesso alla morte. La sua diffusione si verifica attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di persone infette o animali selvatici. La ricerca di metodi per contenerne la propagazione resta fondamentale per la salute pubblica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un virus scoperto in Congo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un virus scoperto in Congo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ebola:

E Empoli B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un virus scoperto in Congo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

