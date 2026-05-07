Un mare interno della Turchia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un mare interno della Turchia' è 'Marmara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARMARA

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Perché la soluzione è Marmara? Il Marmara è un mare interno situato nel cuore della Turchia, collegato sia al Mar Nero a nord che al Mar Egeo a sud. Questo corpo d'acqua separa la penisola anatolica dall'Anatolia europea, costituendo un punto strategico per il commercio e i trasporti tra occidente e oriente. La sua importanza storica e geografica si evidenzia nella presenza di numerose città costiere e porti che favoriscono lo scambio culturale e commerciale. La sua conformazione e posizione lo rendono un elemento cruciale nel panorama marittimo della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un mare interno della Turchia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un mare interno della Turchia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marmara

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un mare interno della Turchia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un mare interno della Turchia" conferma che la soluzione 'Marmara' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marmara

M Milano A Ancona R Roma M Milano A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un mare interno della Turchia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marmara' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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