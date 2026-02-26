La ciambella sotto il carico portato in testa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La ciambella sotto il carico portato in testa' è 'Cercine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERCINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La ciambella sotto il carico portato in testa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La ciambella sotto il carico portato in testa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cercine? I cercini sono tradizionalmente usati in molte culture come modo pratico di trasportare oggetti pesanti. Si tratta di una specie di ciambella che si appoggia sopra la testa, distribuiendo il peso in modo uniforme e facilitando lo spostamento di merci o materiali. Questa tecnica permette di mantenere le mani libere e di camminare con maggiore stabilità. La semplicità e l’efficacia di questo metodo hanno reso i cercini un elemento comune in contesti agricoli o durante il lavoro manuale.

Se la definizione "La ciambella sotto il carico portato in testa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La ciambella sotto il carico portato in testa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cercine:

C Como E Empoli R Roma C Como I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La ciambella sotto il carico portato in testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

