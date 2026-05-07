Un grosso pacco sotto la testa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un grosso pacco sotto la testa' è 'Collo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLO

Perché la soluzione è Collo? Il collo è una parte importante del corpo umano che collega la testa al resto del busto. La sua funzione principale consiste nel sostenere il capo e permettere i movimenti della testa in diverse direzioni. È una zona che contiene strutture fondamentali come le vertebre cervicali, i muscoli, i nervi e i vasi sanguigni. La sua integrità è essenziale per la mobilità e la sensibilità del capo. La sua forma e funzione lo rendono un elemento centrale nel sistema scheletrico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grosso pacco sotto la testa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un grosso pacco sotto la testa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Collo

La definizione "Un grosso pacco sotto la testa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grosso pacco sotto la testa" conferma che la soluzione 'Collo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Collo

C Como O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grosso pacco sotto la testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Collo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il più lungo è quello della giraffaSi allunga per vedereÈ caratteristico quello della giraffaGrosso paccoMette la testa sotto la sabbiaGli aironi se mettono la testa sotto i piediLa ciambella sotto il carico portato in testaParte posteriore del collo sotto la testa