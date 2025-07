Mette la testa sotto la sabbia nei cruciverba: la soluzione è Struzzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mette la testa sotto la sabbia' è 'Struzzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRUZZO

Curiosità e Significato di Struzzo

Hai risolto il cruciverba con Struzzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Struzzo.

Perché la soluzione è Struzzo? Mettere la testa sotto la sabbia è un modo di dire che indica ignorare i problemi o evitare di affrontarli. Lo struzzo, noto per questa credenza popolare, non si nasconde realmente, ma simbolicamente si riferisce a chi preferisce ignorare le difficoltà invece di affrontarle. In realtà, lo struzzo è un animale che corre veloce, ma questa espressione ci ricorda quanto sia comune cercare scampo nell'evitamento.

Come si scrive la soluzione Struzzo

Stai cercando la risposta alla definizione "Mette la testa sotto la sabbia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

Z Zara

Z Zara

O Otranto

