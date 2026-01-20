Si pone sulla testa per appoggiarvi pesi

SOLUZIONE: CERCINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si pone sulla testa per appoggiarvi pesi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si pone sulla testa per appoggiarvi pesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cercine? I cercine sono piccoli accessori metallici o di altro materiale che si posizionano intorno ai capelli o alla testa. Vengono utilizzati per fissare o sostenere capelli, cappelli o altri oggetti, spesso per comodità o per motivi estetici. Questi elementi si collocano sulla testa e sono pensati per sostenere o mantenere in posizione vari oggetti o acconciature.

La definizione "Si pone sulla testa per appoggiarvi pesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si pone sulla testa per appoggiarvi pesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cercine:

C Como E Empoli R Roma C Como I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si pone sulla testa per appoggiarvi pesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

