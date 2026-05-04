La carta ricaricabile entro una somma limitata

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La carta ricaricabile entro una somma limitata' è 'Prepagata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREPAGATA

Perché la soluzione è Prepagata? La parola PREPAGATA indica un tipo di carta che permette di effettuare acquisti o pagamenti senza utilizzare fondi collegati a un conto corrente o a una linea di credito. Questa carta si caratterizza per essere ricaricabile e limitata a una somma prestabilita, garantendo così un controllo maggiore sulla spesa. La sua praticità consiste nel poterla usare come denaro contante, ma senza rischi di superare il budget prefissato. La sua natura la rende uno strumento utile in molte situazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La carta ricaricabile entro una somma limitata". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La carta ricaricabile entro una somma limitata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prepagata

La definizione "La carta ricaricabile entro una somma limitata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La carta ricaricabile entro una somma limitata" conferma che la soluzione 'Prepagata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prepagata

P Padova R Roma E Empoli P Padova A Ancona G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La carta ricaricabile entro una somma limitata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prepagata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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