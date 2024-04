La Soluzione ♚ Per i picnic si usano quelli di carta

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Per i picnic si usano quelli di carta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BICCHIERI

Curiosità su Per i picnic si usano quelli di carta: Durante la già citata gita in barca per un picnic; how doth the little crocodile... (trad. "piccol'ape...ste di un coccodrillo", o "indugia il piccolo... Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca con una mano. Il bicchiere è tipicamente prodotto in "vetro comune" detto anche "soda lime", ma ne esistono anche in plastica, metallo e materiali di vario genere, come il cristallo di rocca, vetro di Murano o il cristallo. Generalmente per riconoscere un bicchiere di cristallo da uno in vetro, è sufficiente verificare l'accentuata sonorità, dove basta pizzicare in parete con un colpetto di dita per sentire un suono chiaro e nitido molto piacevole e tipico del cristallo. Esiste una grande varietà di forme per i bicchieri, anche a seconda del tipo di bevanda: ...

