I tirapiedi dei pezzi da novanta

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I tirapiedi dei pezzi da novanta' è 'Scagnozzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAGNOZZI

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Perché la soluzione è Scagnozzi? Gli scagnozzi sono figure che agiscono come aiutanti o complici di persone influenti e potenti. Essi svolgono ruoli di supporto, spesso svolgendo compiti di mediazione o di gestione di questioni poco trasparenti. La loro presenza facilita le operazioni di chi detiene il potere, contribuendo a mantenere un certo equilibrio di interessi. Questi individui operano in modo discreto, spesso dietro le quinte, e la loro attività è strettamente legata alla tutela degli interessi dei loro datori di lavoro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I tirapiedi dei pezzi da novanta". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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I tirapiedi dei pezzi da novanta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scagnozzi

Questa pagina è dedicata alla definizione "I tirapiedi dei pezzi da novanta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I tirapiedi dei pezzi da novanta" conferma che la soluzione 'Scagnozzi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scagnozzi

S Savona C Como A Ancona G Genova N Napoli O Otranto Z Zara Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I tirapiedi dei pezzi da novanta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scagnozzi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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