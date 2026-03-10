Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno

Home / Soluzioni Cruciverba / Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno' è 'Iridata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRIDATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Iridata? Un oggetto che mostra riflessi di tutti i colori dell'arcobaleno, creando un gioco di luci e sfumature brillanti, viene spesso descritto come iridescente. Questa caratteristica si manifesta quando la superficie riflette la luce in modo tale da produrre una gamma di tonalità variabili, che cambiano a seconda dell’angolazione dello sguardo. La sua apparenza affascina e cattura l’attenzione, rendendo ogni osservazione un’esperienza visiva unica e affascinante. La sua presenza si può notare in molte nature e oggetti artistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Iridata

Per risolvere la definizione "Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Iridata:

I Imola R Roma I Imola D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colorata con tutte le tinte dell arcobaleno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: VariopintaTinta con i colori dell arco balenoCome la maglia del campione del mondo nel ciclismoTinto con i colori dell arcobalenoDipinta con i colori dell arcobalenoColorata come l arcobalenoCombinandoli si ottengono tutte le tinteIl colore dell arcobaleno fra l azzurro e il violetto