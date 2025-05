Si tirano per sollievo nei cruciverba: la soluzione è Sospiri

Home / Soluzioni Cruciverba / Si tirano per sollievo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si tirano per sollievo' è 'Sospiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSPIRI

Curiosità e Significato di "Sospiri"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Sospiri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sospiri? La parola sospiri si riferisce ai suoni che si emettono quando si tirano, appunto, per sollievo o rilascio di tensione. Nel contesto del cruciverba, l'idea è che si esprime un sentimento di rilassamento o di soddisfazione attraverso un sospiro profondo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sporge dal Palazzo Ducale di VeneziaUno dei monumenti più fotografati di VeneziaI respiri di un noto ponte venezianoSi tirano senza lanciarleSi tira per il sollievoSi tirano a chi soffia sulle candeline

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Sospiri

La definizione "Si tirano per sollievo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H C M O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACHO" MACHO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.