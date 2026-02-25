Il fratello del Romolo che fondò Roma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fratello del Romolo che fondò Roma' è 'Remo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il fratello del Romolo che fondò Roma" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fratello del Romolo che fondò Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Remo? Remo è uno dei due gemelli che, secondo la leggenda, furono figli di Marte e della vestale Rea Silvia. La sua storia si lega alla nascita di Roma, poiché insieme al fratello Romolo, fu protagonista di un mito che narra la nascita della città. La loro sorte si intreccia con il racconto dell'infanzia e delle sfide affrontate per stabilire un nuovo insediamento. La figura di Remo rappresenta un simbolo di origine e di identità per la città eterna.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fratello del Romolo che fondò Roma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fratello del Romolo che fondò Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Remo:

R Roma E Empoli M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fratello del Romolo che fondò Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

