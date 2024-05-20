Quelli di Roma cominciano con Romolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quelli di Roma cominciano con Romolo' è 'Settere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETTERE

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Perché la soluzione è Settere? Il setter è un cane di origine britannica noto per la sua abilità nel trovare e recuperare selvaggina durante la caccia. La sua caratteristica principale è il pelo lungo e setoso, che copre il corpo e aiuta a proteggere durante le attività all'aperto. La sua versatilità e intelligenza lo rendono un compagno ideale per chi pratica attività venatoria, ma anche un ottimo animale da compagnia. La sua storia si collega alle antiche tradizioni di caccia, che richiedevano cani pronti a lavorare in ambienti diversi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli di Roma cominciano con Romolo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Quelli di Roma cominciano con Romolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Settere

La definizione "Quelli di Roma cominciano con Romolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli di Roma cominciano con Romolo" conferma che la soluzione 'Settere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Settere

S Savona E Empoli T Torino T Torino E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli di Roma cominciano con Romolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Settere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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