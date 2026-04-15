Il fratello di Menelao
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il fratello di Menelao' è 'Agamennone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AGAMENNONE
Perché la soluzione è Agamennone? Agamennone è una figura della mitologia greca conosciuta come il fratello di Menelao. Entrambi sono figli di Atreo e sono protagonisti di numerose storie dell'Odissea e dell'Iliade. Agamennone riveste un ruolo importante come comandante degli Achai durante la guerra di Troia, distinguendosi per il suo carattere e le sue imprese militari. La sua relazione familiare con Menelao sottolinea il legame di sangue e la connessione tra le principali famiglie dell'antica Grecia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fratello di Menelao". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Il fratello di Menelao nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Agamennone
La definizione "Il fratello di Menelao" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fratello di Menelao" conferma che la soluzione 'Agamennone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Agamennone
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fratello di Menelao" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Agamennone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Con l aiuto del suocero Tindaro re di Tebe riconquistò MiceneClitennestra lo fece uccidere da EgistoIl padre di Oreste e di ElettraUn fratello di AntigoneLo scultore Basaldella fratello di Afro e DinoIl biblico fratello di Marta e MariaIl fratello di Cam e IafetFratello di Paride ed Ettore
O T A L I