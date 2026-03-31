Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia' è 'Cispadana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CISPADANA

Perché la soluzione è Cispadana? La Cispadana rappresentò una Repubblica creata da Napoleone per organizzare i territori italiani sotto il suo controllo. Questa entità politica si inseriva nel quadro delle riforme napoleoniche, promuovendo un sistema amministrativo e legale ispirato ai principi rivoluzionari francesi. La sua istituzione fu parte di un disegno più ampio di riorganizzazione territoriale in Italia durante le campagne napoleoniche. La Cispadana ebbe un ruolo importante nella storia delle istituzioni italiane di quel periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cispadana

Se la definizione "Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia" conferma che la soluzione 'Cispadana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cispadana

C Como I Imola S Savona P Padova A Ancona D Domodossola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una Repubblica che Napoleone fondò in Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cispadana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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