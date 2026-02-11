Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa' è 'San Cirillo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN CIRILLO

Perché la soluzione è San Cirillo? San Cirillo, fratello di Metodio, è riconosciuto come uno dei protettori principali dell'Europa. La sua figura è legata alla diffusione del cristianesimo tra i popoli slavi e alla creazione dell'alfabeto glagolitico, fondamentale per la cultura e la religione della regione. Venerato come santo, rappresenta un simbolo di fede, cultura e unità tra le nazioni europee.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La definizione "Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione San Cirillo:

S Savona A Ancona N Napoli C Como I Imola R Roma I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con il fratello Metodio è un Patrono d Europa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

