Lo fondò Ciro il Grande

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo fondò Ciro il Grande

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo fondò Ciro il Grande' è 'Impero Persiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERO PERSIANO

Vuoi approfondire la risposta Impero Persiano? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Impero Persiano? L'Impero Persiano fu uno dei più grandi e duraturi dell'antichità, noto per la sua estesa dominazione e per l'organizzazione amministrativa avanzata. Ciro il Grande, figura fondamentale nella storia di questa civiltà, ne fu il fondatore, unificando diverse tribù e territori sotto un unico potere. La sua abilità politica e militare diede origine a un sistema di governance che influenzò le culture successive. La nascita di questa entità politica rappresenta un momento cruciale nel panorama storico del Medio Oriente.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Impero Persiano' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo fondò Ciro il Grande nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Impero Persiano

Quando la definizione "Lo fondò Ciro il Grande" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impero Persiano'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo fondò Ciro il Grande

Lo fondò Ciro il Grande Risposta: IMPERO PERSIANO

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 6-8

6-8 Schema utile: I_____ ________

I_____ ________ Inizia con: I

I Finisce con: O

Le 14 lettere della soluzione

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma O Otranto P Padova E Empoli R Roma S Savona I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Impero Persiano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo fondò Ciro il Grande". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo fondò TuratiLo fondò Filippo TuratiLo Schnabel che fu un grande pianistaLo sport del Grande SlamLo autorizza una grande P