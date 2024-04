La Soluzione ♚ La strada dell antica Roma il cui nome viene collegato al giuramento sancito tra Romolo e Tito Tazio

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIA SACRA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La strada dell antica roma il cui nome viene collegato al giuramento sancito tra romolo e tito tazio: Associò al trono il re nemico tito tazio, allargando per primo le basi del neonato stato romano. suddivise poi la popolazione in tre tribù e pose le basi... La Via Francigena, Francisca o Romea, è parte di un fascio di percorsi, detti anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conducevano nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove vi erano i porti d'imbarco per la Terrasanta, meta di pellegrini e di crociati. Nel 1994 è stata dichiarata "Itinerario Culturale Europeo" assumendo, alla pari del Cammino di Santiago di Compostela, una dignità sovranazionale.

Altre Definizioni con via sacra; strada; antica; roma; nome; viene; collegato; giuramento; sancito; romolo; tito; tazio;