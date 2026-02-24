Lo misura l orologio

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo misura l orologio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo misura l orologio' è 'Tempo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEMPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo misura l orologio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo misura l orologio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tempo? Il tempo è una dimensione insostituibile che scandisce il trascorrere degli eventi e delle esperienze quotidiane. È ciò che permette di organizzare le giornate, stabilire le priorità e pianificare il futuro. Attraverso strumenti come gli orologi, si può quantificare e tenere sotto controllo il passare delle ore e dei minuti. La percezione del tempo varia a seconda delle circostanze e delle emozioni, rendendo questa risorsa preziosa e limitata. È un elemento che influenza ogni aspetto della vita umana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo misura l orologio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tempo

La definizione "Lo misura l orologio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo misura l orologio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tempo:

T Torino E Empoli M Milano P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo misura l orologio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Più stringe e più passaUna massima di Jules RenardUn aforisma del cardinale O ConnellLo è chi misura le paroleNon lo fa l orologio elettricoLo misura il poetaQuello d ascolto misura lo share TVQuella del sangue si misura con lo sfigmomanometro