Più stringe e più passa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Più stringe e più passa' è 'Tempo'.

SOLUZIONE: TEMPO

Perché la soluzione è Tempo? Il concetto si riferisce a qualcosa che diventa più intenso o concentrato mentre trascorre, come un momento che si fa più forte o un sentimento che si intensifica. Man mano che il tempo avanza, certe emozioni o situazioni possono consolidarsi o intensificarsi, dimostrando che più si avvicina al suo termine, più si fa sentire con forza. È un processo di crescita o di rafforzamento che avviene nel corso del passare degli istanti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Più stringe e più passa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più stringe e più passa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Più stringe e più passa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tempo

La definizione "Più stringe e più passa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più stringe e più passa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tempo:

T Torino E Empoli M Milano P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più stringe e più passa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

