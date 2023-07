Non lo fa l orologio elettrico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo fa l orologio elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TICTAC

Significato/Curiosità : Non lo fa l orologio elettrico

L'orologio elettrico, a differenza del tradizionale orologio con movimento a ticchettio, non emette il classico suono del tictac. Grazie alla sua natura alimentata da corrente elettrica, l'orologio elettrico utilizza un meccanismo diverso per misurare il tempo. Questo meccanismo silenzioso rende l'orologio elettrico una scelta ideale per coloro che preferiscono un ambiente tranquillo e senza il costante ticchettio di un orologio tradizionale. Oltre alla sua caratteristica silenziosa, l'orologio elettrico offre anche la comodità di un'accurata misurazione del tempo e spesso include funzioni aggiuntive come allarmi, calendari e timer.

