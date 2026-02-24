Città e porto del Pakistan

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città e porto del Pakistan' è 'Karachi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KARACHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città e porto del Pakistan" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città e porto del Pakistan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Karachi? Karachi è una grande metropoli situata lungo la costa meridionale del Pakistan, conosciuta per essere uno dei principali centri economici e culturali del paese. La città svolge un ruolo fondamentale come porto commerciale, facilitando l'importante attività di import-export e il commercio internazionale. La sua popolazione numerosa e diversificata contribuisce alla vivacità di questa area. Oltre alle funzioni portuali, Karachi ospita numerosi quartieri residenziali, istituzioni educative e attività industriali. La sua presenza è essenziale per lo sviluppo del paese.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Città e porto del Pakistan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città e porto del Pakistan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Karachi:

K Kappa A Ancona R Roma A Ancona C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città e porto del Pakistan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

