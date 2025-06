Scorre nel Pakistan nei cruciverba: la soluzione è Indo

Home / Soluzioni Cruciverba / Scorre nel Pakistan

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Scorre nel Pakistan' è 'Indo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDO

Approfondisci la parola di 4 lettere Indo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indo? INDO è l'abbreviazione di India, un grande paese dell'Asia meridionale confinante con il Pakistan. La parola rappresenta questa regione geografica e culturale, spesso utilizzata in enigmistica o giochi di parole per indicare qualcosa relativo all'India o alla zona circostante. In questo caso, Scorre nel Pakistan fa riferimento a una caratteristica o un elemento che si collega all'India, come il fiume Indo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fiume che scende dall HimalayaFiume che scorre nel PunjabAttraversa il PakistanScorre in PakistanScorre in SiberiaVi scorre la Corrente del Golfo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Scorre nel Pakistan"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

D A E C N L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANDELE" CANDELE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.