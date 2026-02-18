Sfrecciano in pista

SOLUZIONE: BOLIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sfrecciano in pista" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfrecciano in pista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bolidi? I bolidi sono automobili che si muovono con una rapidità impressionante, creando un senso di adrenalina tra gli spettatori. Quando attraversano la pista, la loro velocità supera di gran lunga quella dei veicoli comuni, lasciando una scia di rumore e di emozione. Questo termine viene spesso associato a gare di alta velocità, dove i piloti si sfidano per raggiungere tempi record. La sensazione di vedere i bolidi sfrecciare in pista è unica, catturando l’attenzione di tutti gli appassionati di motori. La loro presenza rende le competizioni ancora più avvincenti.

La definizione "Sfrecciano in pista" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfrecciano in pista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bolidi:

B Bologna O Otranto L Livorno I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfrecciano in pista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

