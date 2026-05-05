Uno degli sport praticabili su strada o su pista

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno degli sport praticabili su strada o su pista' è 'Ciclismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICLISMO

Perché la soluzione è Ciclismo? Il ciclismo è uno sport praticato su strada o su pista, che coinvolge l'uso di biciclette per competizioni o attività ricreative. Questa disciplina richiede resistenza, equilibrio e capacità di pedalata, adattandosi a diversi ambienti e terreni. È un'attività molto diffusa in tutto il mondo, apprezzata sia per il valore atletico che per il rispetto dell'ambiente. La passione per il ciclismo si esprime attraverso gare, escursioni e semplici spostamenti quotidiani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno degli sport praticabili su strada o su pista". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Uno degli sport praticabili su strada o su pista nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciclismo

La soluzione associata alla definizione "Uno degli sport praticabili su strada o su pista" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno degli sport praticabili su strada o su pista" conferma che la soluzione 'Ciclismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ciclismo

C Como I Imola C Como L Livorno I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno degli sport praticabili su strada o su pista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciclismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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