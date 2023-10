Scendono sempre in pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scendono sempre in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosita : Scendono sempre in pista

Versione femminile la distanza è ridotta a 500 metri. i ciclisti scendono in pista secondo l'ordine stabilito dai commissari di gara, e hanno a disposizione... Disambiguazione – "aerei" rimanda qui. se stai cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). questa voce o sezione sull'argomento aerei non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

