Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf' è 'Tracciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRACCIARE

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Perché la soluzione è Tracciare? Tracciare significa disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf, delineando le linee guida che indicano il cammino da seguire. Questa azione consente di pianificare e preparare il tracciato, assicurando che ogni dettaglio sia ben definito e visibile. La traccia aiuta gli atleti e gli organizzatori a orientarsi correttamente durante la gara o l’attività sportiva, garantendo sicurezza e ordine nel percorso scelto. La precisione nel tracciare è fondamentale per un’esecuzione efficace.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tracciare

La soluzione associata alla definizione "Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf" conferma che la soluzione 'Tracciare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tracciare

T Torino R Roma A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disegnare il percorso di una pista o di un campo da golf" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tracciare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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