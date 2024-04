La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo sono le auto da corsa. BOLIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il termine bolide (dal greco ß, bolis, proiettile) indica comunemente una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa. È un termine corrente ma non scientifico, in quanto gli astronomi non distinguono le meteore in base alla luminosità. Presso gli astrofili la parola bolide designa tutte le meteore che raggiungono durante la loro apparizione almeno la magnitudine corrispondente alla massima magnitudine raggiunta dal pianeta Venere (-4,6a), quindi una magnitudine superiore a quella di qualsiasi stella e pianeta e inferiore solo alla luminosità del Sole, della Luna e di una parte delle supernovæ e novæ galattiche. Non esiste il ...

bolidi m pl

plurale di bolide

Sillabazione

bò | li | di

Etimologia / Derivazione

vedi bolide

Sinonimi

(astronomia) meteoriti, meteore, aeroliti, stelle cadenti

meteoriti, meteore, aeroliti, stelle cadenti ( senso figurato ) fulmini, razzi, lampi, bombe, missili

fulmini, razzi, lampi, bombe, missili (in particolare) automobili velocissime, auto da corsa

automobili velocissime, auto da corsa (familiare) , (scherzoso) ciccioni, tripponi, elefanti, pachidermi, barili

