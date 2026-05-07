Una pista tracciata in aria

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una pista tracciata in aria' è 'Orbita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORBITA

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Perché la soluzione è Orbita? L'orbita è una traiettoria nello spazio che un corpo celeste segue grazie alla forza di gravità. Si tratta di una traccia tracciata in aria, ma in un contesto cosmico, dove il corpo si muove intorno a un altro corpo più massiccio. Questa curvatura può assumere diverse forme, come orbite circolari o ellittiche, e consente ai satelliti, ai pianeti e agli astri di mantenere una posizione stabile mentre orbitano. La comprensione delle orbite è fondamentale per l'astronomia e l'esplorazione spaziale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pista tracciata in aria". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una pista tracciata in aria nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orbita

In presenza della definizione "Una pista tracciata in aria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pista tracciata in aria" conferma che la soluzione 'Orbita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Orbita

O Otranto R Roma B Bologna I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pista tracciata in aria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orbita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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