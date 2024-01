La definizione e la soluzione di: Sfrecciano nei plastici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Stesse iniziali dei rispettivi padri, vengono invertiti: i due ragazzi sfrecciano su una lussuosa cabriolet verso una bella villa; i padri invece si ritrovano...

Il trenino Thomas è una serie animata inglese per bambini, trasmessa per la prima volta il 9 ottobre 1984 sul canale ITV. Le prime 12 serie furono girate agli Shepperton Studios in 35 mm. In Italia è stato trasmesso su Disney Channel ed è stato replicato su Playhouse Disney/Disney Junior, JimJam, Italia 1, Cartoonito, Boing e Frisbee.

È basata su una serie di libri del reverendo W.V. Awdry, intitolata The Railway Series. Le storie riguardano un gruppo di treni ed altri mezzi di trasporto antropomorfizzati che vivono sull'Isola di Sodor. I libri erano basati sulle storielle che Awdry raccontava a suo figlio Christopher quando questi era malato di morbillo. Molte storie traggono ispirazione a situazioni reali della vita di Awdry.

Loserie ha visto alternarsi molte celebrità nel ruolo di voce narrante, tra cui Ringo Starr (1984-1986) e Michael Angelis (1991-2012) per la versione inglese, George Carlin (1991-95), Alec Baldwin (1998-2002) e Michael Brandon (2003-2012) per la versione statunitense, Pierce Brosnan in entrambe le versioni come guest star e Mark Moraghan (2013-2018). Dalla ventiduesima alla ventiquattresima la voce narrante delle due versioni è quella del Trenino Thomas che parla al pubblico come John Halser per il Regno Unito e Joseph May per gli Stati Uniti.

Il successo mondiale della serie ha dato vita ad un vasto merchandising che va da libri e riviste ai modellini, dalle posate alle bevande fino a una forma di spaghetti.

Anche le ferrovie turistiche hanno beneficiato del fenomeno: in Inghilterra la compagnia "Day Out with Thomas" organizza trenini turistici con locomotive decorate sul modello dei personaggi della serie.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

trenini m

plurale di trenino

Sillabazione

tre | nì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi trenino