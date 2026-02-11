I tifosi più attaccati alla squadra

SOLUZIONE: FEDELISSIMI

Perché la soluzione è Fedelissimi? I fedelissimi sono coloro che dimostrano un grande amore e dedizione verso la loro squadra del cuore, sostenendola sempre e ovunque. Sono coloro che, nonostante le difficoltà, rimangono leali e appassionati, condividendo ogni vittoria e sconfitta. La loro presenza costante e il sostegno incondizionato rappresentano il vero cuore dei tifosi più devoti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I tifosi più attaccati alla squadra" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I tifosi più attaccati alla squadra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La definizione "I tifosi più attaccati alla squadra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I tifosi più attaccati alla squadra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Fedelissimi:

F Firenze E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I tifosi più attaccati alla squadra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

