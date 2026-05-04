Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri' è 'Inter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INTER
Perché la soluzione è Inter? L'Inter è una squadra di calcio milanese dai colori nero e azzurro. Fondata nel 1908, questa società sportiva ha saputo distinguersi nel panorama internazionale grazie alle sue numerose vittorie e alla passione dei tifosi. La sua storia è ricca di successi, record e momenti iconici che hanno segnato il calcio italiano ed europeo. La presenza di giocatori di talento e di allenatori di fama mondiale ha contribuito a consolidare la sua reputazione. La squadra rappresenta un simbolo di identità per Milano.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Inter
In presenza della definizione "Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri" conferma che la soluzione 'Inter' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Inter
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Squadra di calcio milanese dai colori neroazzurri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inter' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il più autorevole tra individui dello stesso rango e condizioneUn discorso a quattr occhiDisputa il derby contro il MilanUna squadra di calcio milaneseLa squadra di calcio di MonacoSquadra di calcio di GlasgowSquadra di calcio nerazzurra di BergamoI nerazzurri del calcio milanese
C U T S O T A N O T O E