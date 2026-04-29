Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana' è 'Genoano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENOANO

Perché la soluzione è Genoano? Un genoano è una persona appassionata e fedele alla propria squadra di calcio, la più antica in Italia. Questa parola identifica chi nutre un forte attaccamento emotivo e una profonda identità con il Genoa, condividendo le vittorie e le sconfitte nel corso degli anni. La cultura e le tradizioni di questa tifoseria si trasmettono di generazione in generazione, rafforzando il senso di appartenenza. La passione di un genoano si manifesta in ogni partita, sostenendo la propria squadra con entusiasmo e dedizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Genoano

Se la definizione "Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana" conferma che la soluzione 'Genoano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Genoano

G Genova E Empoli N Napoli O Otranto A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tifoso della più antica squadra di calcio italiana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Genoano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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