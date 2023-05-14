I tifosi più caldi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I tifosi più caldi' è 'Ultrà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I tifosi più caldi
- Risposta: ULTRÀ
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: UTÀ
- Inizia con: U
- Finisce con: À
Perchè la soluzione è Ultrà? Gli ultrà sono i tifosi più appassionati e rumorosi delle squadre. Seguono le partite con entusiasmo, creando un’atmosfera unica sugli spalti. La loro presenza si fa sentire forte, rendendo ogni incontro un’esperienza coinvolgente e carica di energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I tifosi più caldi: risposta da 5 lettere
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