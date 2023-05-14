I tifosi più caldi

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I tifosi più caldi' è 'Ultrà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ULTRÀ

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I tifosi più caldi
  • Risposta: ULTRÀ
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    UTÀ
  • Inizia con: U
  • Finisce con: À

Perchè la soluzione è Ultrà? Gli ultrà sono i tifosi più appassionati e rumorosi delle squadre. Seguono le partite con entusiasmo, creando un’atmosfera unica sugli spalti. La loro presenza si fa sentire forte, rendendo ogni incontro un’esperienza coinvolgente e carica di energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I tifosi più caldi: risposta da 5 lettere

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