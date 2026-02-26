Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi' è 'Partitona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTITONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Partitona? Una partita di calcio che soddisfa completamente i sostenitori è un evento emozionante e coinvolgente, capace di regalare momenti di grande entusiasmo e tensione. Quando le squadre si impegnano al massimo e il gioco si fa avvincente, il pubblico si sente parte integrante della gara, vivendo ogni azione con passione. Un incontro così rimane impresso nella memoria dei tifosi, rappresentando un vero e proprio spettacolo di abilità, strategia e spirito sportivo. È un momento di pura adrenalina che fa sognare tutti gli appassionati.

Per risolvere la definizione "Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Partitona:

P Padova A Ancona R Roma T Torino I Imola T Torino O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un match di calcio che appaga pienamente i tifosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

