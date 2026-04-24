La fanno i tifosi

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La fanno i tifosi' è 'Ola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fanno i tifosi". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La fanno i tifosi nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ola

Questa pagina è dedicata alla definizione "La fanno i tifosi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fanno i tifosi" conferma che la soluzione 'Ola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Ola

O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fanno i tifosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un onda allo stadioL onda dei tifosi sugli spaltiL onda che i tifosi simulano alzandosi e sedendosiLa fanno giocatori e tifosi fuori casaAllo stadio i tifosi la fanno alzandosi e risedendosiLocalità dove si fanno i fanghiSi fanno aiutare da un caneFa alzare i tifosi allo stadio